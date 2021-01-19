Лэмпард высказался о возможном уходе в «Милан» защитника Томори

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался относительно потенциального перехода защитника Фикайо Томори в «Милан» на правах аренды.

«Я не думаю, что в какой-то момент что-то пошло не так, Фикайо — развивающийся игрок. В прошлом сезоне у нас было 4 центральных защитника, мы не могли использовать всех в одной игре. В этом году их 5, поэтому кто-то точно не будет получать регулярную игровую практику. Именно поэтому Томори может уйти в аренду, ему нужно продолжать прогрессировать, он уже очень сильно прибавил за то время, что я в команде, и это продолжится, если мы найдем лучший выход для него» — сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

Также тренер лондонцев отметил, что не знает, будет ли у «Милана» функция выкупа 23-летнего англичанина: «По этому поводу нет точной информации».

Томори является воспитанником «Челси».

В этом сезоне он отыграл только два матча и результативными действиями не отметился.