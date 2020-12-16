Лэмпард объяснил, почему «Челси» проиграл «Вулверхэмптону»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Вулверхэмптона» в 13-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что его команда сыграла недостаточно хорошо.

— Все просто, мы сыграли недостаточно хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Мы знали, что наш сегодняшний соперник силен, но его основным оружием являются именно контратаки. «Вулверхэмптон» организованно оборонялся на протяжении всего матча и действовали на высоких скоростях впереди. Наши игроки знали об этом до матча и видели это во время игры. Если позволить сопернику использовать его сильные стороны, это может привести к поражению. Мы дали «волкам» возможность организовывать контратаки и поплатились за это.

Я разочарован тем, что мы проиграли. Мы демонстрировали не лучший футбол, но при этом контролировали ход игры. Я полагал, что у нас все под контролем, но затем мы позволили сопернику вернуться в игру. Мы упустили этот момент, позволили им провести несколько контратак и в итоге уступили. Безусловно, я разочарован.