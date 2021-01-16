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Лэмпард — о победе над «Фулхэмом»: «Было предчувствие, что мы забьем»

23:35
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

«Конечно, победить приятно. «Фулхэм» усложнил нам жизнь. Мы хорошо начали матч, контролировали мяч. Против 10 человек играть нелегко. Мы продолжали напирать и получили то, что заслуживали.

Сложность в том, что нужно постоянно двигать мяч, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону, заставить соперника выбегать вперед и после этого создавать моменты. Именно этим мы и занимались.

Я верю в мастерство игроков. Было предчувствие, что мы забьем, потому что давление не ослабевало. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось», — сказал Лэмпард в интервью Sky Sports.

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