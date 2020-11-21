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Лэмпард доволен игрой «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

18:47
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру своей команды в матче девятого тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:0).

«Я доволен, — цитирует специалиста ВВС. — Было тяжело играть здесь после перерыва на матчи сборных. Все игроки уезжали. В прошлом году мы здесь проиграли, поэтому хорошо, что мы на этот раз добились прогресса и добыли нужный результат. Мы доминировали и могли забить больше голов. Но ребята очень хорошо справились.

Мы уже видели много матчей «Ньюкасла» перед этим. Второй тайм они начали более позитивно и прибавляли в прессинге. Но Тимо (Вернер — Прим. «СЭ») благодаря своему темпу организовал гол Тэмми Абрахама. Это наша большая угроза для соперников".

«Челси» набрал 18 очков и на данный момент лидирует в премьер-лиге.

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