Лэмпард доволен игрой «Челси» в матче с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру своей команды в матче девятого тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:0).
«Я доволен, — цитирует специалиста ВВС. — Было тяжело играть здесь после перерыва на матчи сборных. Все игроки уезжали. В прошлом году мы здесь проиграли, поэтому хорошо, что мы на этот раз добились прогресса и добыли нужный результат. Мы доминировали и могли забить больше голов. Но ребята очень хорошо справились.
Мы уже видели много матчей «Ньюкасла» перед этим. Второй тайм они начали более позитивно и прибавляли в прессинге. Но Тимо (Вернер — Прим. «СЭ») благодаря своему темпу организовал гол Тэмми Абрахама. Это наша большая угроза для соперников".
«Челси» набрал 18 очков и на данный момент лидирует в премьер-лиге.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю