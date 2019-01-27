"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

"Кристал Пэлас" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В составе победителей голами отметились нападающий Коннор Уикхэм и полузащитник Андрос Таунсенд.
"Шпоры" не смогли реализовать пенальти в этой встрече. На 44-й минуте защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер не реализовал 11-ти метровый удар.
Кубок Англии
1/16 финала
"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0 (2:0)
Голы: Уикхэм, 9 (1:0). Таунсенд, 34 – с пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Триппьер, 44 (вратарь)
"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп, Куяте, Майер (Миливоевич, 79), Таунсенд (Айю, 88), Заа, Уикхэм (Бентеке, 70).
"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Ламела, 46), Триппьер, Санчес, Уокер-Питерс, Фойт, Дайер (Ваньяма, 63), Скипп, Льоренте, Лукас Моура (Стерлинг, 81), Нкуду.
Предупреждения: Санчес, 55. Фойт, 59. Бентеке, 90+2. Заа, 90+3.
Судья: Френд (Англия).
27 января. Лондон. Стадион "Selhurst Park".
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