Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» обыграл «Кристал Пэлас», «Лидс» выиграл у «Ньюкасла»

22:55
Теги:

«Вест Хэм» победил «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей сделал Томаш Соучек.

Команда Дэвида Мойеса набрала 35 очков и поднялась на четвертое место. В параллельном матче «Лидс» выиграл у «Ньюкасла» (2:1) благодаря голам Рафиньи и Джека Харрисона.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 2:3 (1:2)

«Ньюкасл» — «Лидс» — 1:2 (0:1)

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир