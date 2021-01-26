«Вест Хэм» обыграл «Кристал Пэлас», «Лидс» выиграл у «Ньюкасла»
22:55
«Вест Хэм» победил «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей сделал Томаш Соучек.
Команда Дэвида Мойеса набрала 35 очков и поднялась на четвертое место. В параллельном матче «Лидс» выиграл у «Ньюкасла» (2:1) благодаря голам Рафиньи и Джека Харрисона.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 2:3 (1:2)
«Ньюкасл» — «Лидс» — 1:2 (0:1)
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