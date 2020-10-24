«Кристал Пэлас» на выезде победил «Фулхэм»
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Кристал Пэлас». Гости победили со счетом 2:1.
Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления Абубакара Камара, но даже в усеченном составе смогли отыграть один мяч.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:1)
Голы: Ридевалд, 8 (0:1). Заа, 64 (0:2). Кэрни, 90+5 (1:2).
«Фулхэм»: Ареола, Рим, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Кэрни, Лемина (Х.Рид, 79), Лофтус-Чик (Б.Рид, 74), Замбо Ангисса (Камара, 66), Митрович, Лукман.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Клайн (ван Анхолт, 72), Ридевалд (Сако, 85), Митчелл, Куяте, Шлупп (Эзе, 76), Миливоевич, Таунсенд, Заа, Батшуайи.
Предупреждение: Гуаита, 90+6.
Удаление: Камара, 88.
Судья: Скотт (Англия).
24 октября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/