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«Кристал Пэлас» на выезде победил «Фулхэм»

18:55
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В матче 6-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Кристал Пэлас». Гости победили со счетом 2:1.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления Абубакара Камара, но даже в усеченном составе смогли отыграть один мяч.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:1)

Голы: Ридевалд, 8 (0:1). Заа, 64 (0:2). Кэрни, 90+5 (1:2).

«Фулхэм»: Ареола, Рим, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Кэрни, Лемина (Х.Рид, 79), Лофтус-Чик (Б.Рид, 74), Замбо Ангисса (Камара, 66), Митрович, Лукман.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Клайн (ван Анхолт, 72), Ридевалд (Сако, 85), Митчелл, Куяте, Шлупп (Эзе, 76), Миливоевич, Таунсенд, Заа, Батшуайи.

Предупреждение: Гуаита, 90+6.

Удаление: Камара, 88.

Судья: Скотт (Англия).

24 октября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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