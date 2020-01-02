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Консорциум из ОАЭ приобрел английский «Чарльтон»

19:06
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Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем «Чарльтона». Бывший владелец клуба Ролан Дюшатель пытался продать команду с 2017 года, сообщает Sky Sports.

Бельгийский бизнесмен находился во главе «Чарльтона» на протяжении пяти лет и постоянно конфликтовал с болельщиками.

До этого английская футбольная лига расследовала связь между консорциумом, который купил «Чарльтон», и «Манчестер Сити». East Streets Investments считают, что предоставили необходимые доказательства того, что покупка совершилась за частные деньги, которые никак не связаны с Шейхом Мансуром, а значит проблема двойного владения отсутствует.

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