Консорциум из ОАЭ приобрел английский «Чарльтон»

Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем «Чарльтона». Бывший владелец клуба Ролан Дюшатель пытался продать команду с 2017 года, сообщает Sky Sports.

Бельгийский бизнесмен находился во главе «Чарльтона» на протяжении пяти лет и постоянно конфликтовал с болельщиками.

До этого английская футбольная лига расследовала связь между консорциумом, который купил «Чарльтон», и «Манчестер Сити». East Streets Investments считают, что предоставили необходимые доказательства того, что покупка совершилась за частные деньги, которые никак не связаны с Шейхом Мансуром, а значит проблема двойного владения отсутствует.