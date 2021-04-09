Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье, — цитирует Reuters Моуринью. — Я с очень глубоким почтением отношусь к Королевской семье. Не только Великобритания будет скорбеть. К несчастью, такова жизнь. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается».

?"I would like to express my condolences with the Royal Family."



Tottenham boss Jose Mourinho interrupted his press conference to pay tribute to Prince Philip, who has died at the age of 99 ? pic.twitter.com/hoRyphGMPm — Football Daily (@footballdaily) April 9, 2021

Принцу Филиппу было 99 лет, до своего столетнего юбилея супруг королевы, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил около двух месяцев.

Брак Филиппа и Елизаветы продлился дольше, чем брак любого другого британского монарха. При этом Филипп стал первым со времен умершего в 1861 году принца Альберта супругом монарха Великобритании, умершим раньше сюзерена.