Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.
«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье, — цитирует Reuters Моуринью. — Я с очень глубоким почтением отношусь к Королевской семье. Не только Великобритания будет скорбеть. К несчастью, такова жизнь. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается».
Принцу Филиппу было 99 лет, до своего столетнего юбилея супруг королевы, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил около двух месяцев.
Брак Филиппа и Елизаветы продлился дольше, чем брак любого другого британского монарха. При этом Филипп стал первым со времен умершего в 1861 году принца Альберта супругом монарха Великобритании, умершим раньше сюзерена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/footballdaily/status/1380507596197617664
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