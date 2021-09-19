Во вторник, 19 сентября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Перед началом сезона в «Юнайтед» вернулся легендарный форвард Криштиану Роналду. В своем первом же матче против «Ньюкасла» португалец оформил дубль и помог команде добиться победы.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Вест Хэм» в премьер-лиге.

Следить за матчем «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.