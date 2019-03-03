Клопп назвал сильный ветер одной из причин ничьей с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:0) заявил, что командам помешал сильный ветер.

- Это была очень сложная игра по многим причинам, - приводит слова Клоппа Squawka News. - Я знаю, людям не нравится, когда я говорю это, но со всех сторон дул сильный ветер. Из-за этого мяч долго находился в воздухе.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. "Красные" на 1 балл отстают от лидирующего "Манчестер Сити".

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