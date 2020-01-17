Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен решением Африканской футбольной конфедерации перенести Кубок африканских наций-2021 на январь-февраль. Турнир пройдет в Камеруне.

— Для нас это катастрофа. Мы теряем трех игроков, — цитирует Squawka Клоппа.

До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата. В 2019-м турнир состоялся в Египте в июне-июле. «Ливерпуль» на время турнира рискует лишиться Жоэля Матипа, Мохамеда Салаха и Садио Мане.