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Клайн продлил контракт с «Кристал Пэлас» до конца сезона

06:09
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Защитник «Кристал Пэлас» Натаниэл Клайн продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте лондонцев.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца сезона.

Клайн перешел в «Кристал Пэлас» осенью 2020 года, подписав контракт до конца января 2021 года. На его счету 1 результативная передача в 10 матчах.

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