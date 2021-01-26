Клайн продлил контракт с «Кристал Пэлас» до конца сезона

Защитник «Кристал Пэлас» Натаниэл Клайн продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте лондонцев.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца сезона.

Клайн перешел в «Кристал Пэлас» осенью 2020 года, подписав контракт до конца января 2021 года. На его счету 1 результативная передача в 10 матчах.