Клайн продлил контракт с «Кристал Пэлас» до конца сезона
06:09
Защитник «Кристал Пэлас» Натаниэл Клайн продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте лондонцев.
Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца сезона.
Клайн перешел в «Кристал Пэлас» осенью 2020 года, подписав контракт до конца января 2021 года. На его счету 1 результативная передача в 10 матчах.
? Nathaniel Clyne has signed an agreement to extend his contract until the end of this season.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 25, 2021
Well in, Clyney! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю