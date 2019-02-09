Кенни Далглиш: "Клопп нервничает? Тогда его надо номинировать на Оскар"

Бывший главный тренер "Селтика" и "Ливерпуля" Кенни Далглиш прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ, сообщает The Telegraph.

Напомним, что "Ливерпуль" после 25 туров занимает второе место в чемпионате Англии с 62 очками. "Манчестер Сити" с 62 баллами возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 26 туров.

– Слова Гвардьолы? Не слушайте его, "Манчестер Сити" не в положении "Ливерпуля", наша судьба – в наших руках. Обычные психологические уловки, которыми в "Сити" могут пытаться воспользоваться сколько захотят. Важно лишь то, что происходит на поле.

Клопп нервничает? Тогда его надо номинировать на Оскар, потому что я ничего такого не увидел. Когда там церемония вручения? – приводит слова Далглиша The Telegraph.

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