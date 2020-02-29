Келечи Ихеаначо: «Лестеру» не стоит забывать, что следом за нами идут «Челси» и «МЮ»

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо после поражения от «Норвича» в 28-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что его команда не должна была проигрывать.

— Этот результат разочаровывает. Мы не должны были проиграть этот матч, но это случилось, поэтому мы должны извлечь уроки, — цитирует BBC Ихеаначо. — Нам просто нужно сосредоточиться на следующих играх и получить очки, которые нам нужны.

Отмененный гол? 100 процентов я думал, что гол будет засчитан, но я не видел повтор. Думал, что мяч попал в руку защитника, а не в мою, но таковы правила, ничего не поделать. Мы должны беспокоиться о том, что долго не выигрывали, и помнить, что такие команды, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», идут следом за нами. «Лестеру» нужно много работать.