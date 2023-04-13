Тьягу Силва может летом перейти в бразильский клуб

Защитник «Челси» Тьягу Силва может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает журналист Жозе Фернандес.

По данным источника, 38-летним игроком интересуется «Флуминенсе». В клубе заинтересованы в приглашении защитника на следующий сезон. В скором времени «Флуминенсе» обсудит с руководством «Челси» возможный переход Силвы.

Соглашение футболиста с «Челси» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне защитник участвовал в 28 матчах, отметившись двумя результативными передачами.