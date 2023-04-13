Тьягу Силва может летом перейти в бразильский клуб
Защитник «Челси» Тьягу Силва может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает журналист Жозе Фернандес.
По данным источника, 38-летним игроком интересуется «Флуминенсе». В клубе заинтересованы в приглашении защитника на следующий сезон. В скором времени «Флуминенсе» обсудит с руководством «Челси» возможный переход Силвы.
Соглашение футболиста с «Челси» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне защитник участвовал в 28 матчах, отметившись двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
14
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|- : -
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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