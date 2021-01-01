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Кавани прокомментировал дисквалификацию на три матча

20:20
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал дисквалификацию на три матча за расистский пост в соцсетях.

«Я не хочу долго останавливаться на этом моменте. Понимаете, мне чужды идиомы английского языка, я не знаю в совершенстве его. Хочу извиниться, если я кого-то обидел своими проявлениями дружбы и тем сообщением», — цитирует Кавани Mundo Deportivo.

Если в Англии чемпионат не приостановят из-за вспышки коронавируса, то Кавани пропустит игру АПЛ с «Астон Виллой», полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» и встречу Кубка Англии против «Уотфорда».

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