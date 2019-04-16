"Кардифф" предъявил ФИФА доказательства по поводу трансфера Салы

"Кардифф" предъявил ФИФА заявление с доказательствами касаемо трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, информирует Sky Sports. Валлийский клуб хочет доказать, что трансфер Салы из французского "Нанта" стал недействительным после его гибели. Как отмечается, "Кардифф" подал заявление в срок.

Ранее "Нант" направил в ФИФА иск. Французский клуб потребовал выплаты 15 миллионов от "Кардиффа", который заморозил перевод первого запланированного платежа.

В "Кардиффе" считают, что контракт с аргентинцем был отклонен руководством английской премьер-лиги. Причиной стала схема оплаты трансфера, которая не соотвествует правилам лиги. ​Кроме того, в валлийском клубе считают, что "Нант" не выполнил некоторые юридические требования, которые были согласованы до опдписания договора о трансфере.

Напомним, Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", но не успел сыграть ни одного матча за новый клуб. Самолет, которым он летел, потерпел крушение над Ла-Маншем. Аргентинцу было 28 лет.