Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Игроки «Ливерпуля» встали на одно колено в память об убитом в США афроамериканце

17:33
Игроки «Ливерпуля». Фото Twitter
Игроки «Ливерпуля». Фото Twitter

Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Темнокожий американец погиб во время задержания, что привело к массовым протестам.

Игроки встали на одно колено по кругу «Энфилда».

«В единстве мы сильны», — подписали футболисты «красных» фото, выложенное в их соцсетях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир