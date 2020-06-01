Игроки «Ливерпуля» встали на одно колено в память об убитом в США афроамериканце
17:33
Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Темнокожий американец погиб во время задержания, что привело к массовым протестам.
Игроки встали на одно колено по кругу «Энфилда».
«В единстве мы сильны», — подписали футболисты «красных» фото, выложенное в их соцсетях.
Unity is strength #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BLsTHfOnPT— James Milner (@JamesMilner) June 1, 2020
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