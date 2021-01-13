Игрокам «Дерби Каунти» задерживают часть зарплаты

Руководство «Дерби Каунти» не выплатило часть зарплаты игрокам клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, большей части команды заплатили лишь 50 процентов от декабрьской зарплаты. Остальную часть игрокам должны вернуть вместе с январским окладом.

Отметим, «Дерби Каунти» столкнулся с проблемой денежных протоколов после того, как была отложена покупка клуба компанией «Derventio Holdings». Сделка должна была произойти 12 января, одного этого так и не случилось.

После 22 туров чемпионшипа «Дерби Каунти» занимает 22-е месте в турнирной таблице.