Игрок «Арсенала» Томиясу пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте «канониров».

24-летний японец получил травму колена в начале ответного матча против «Спортинга» (1:1, 3:5 по пенальти) в 1/8 финала Лиги Европы. 21 марта ему сделали операцию в Лондоне, после которой он не вернется на поле раньше лета этого года.

В нынешнем сезоне Томиясу провел 32 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.