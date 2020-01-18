Хосеп Гвардьола: «Пэлас» не создал ничего особенного, но заработал очко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола не скрывал, что остался разочарован исходом матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2). «Горожане» упустили победу в добавленное время, забив в свои ворота.

— Тяжело начали эту игру, долго в нее входили, — цитирует тренера Twitter «Сити». — Но потом перехватили инициативу и контролировали ход матча. «Пэлас» не создал ничего особенного, но заработал очко.

Не могу упрекнуть свою команду в отсутствие старания или желания. Мы очень старались. Но пустили победу. В футболе такое случается.