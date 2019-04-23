Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" больше не боится играть на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится завтра, 24 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– "Манчестер Сити" больше не боится играть на "Олд Траффорд", приводит слова Гвардьолы Sky Sports. – Причина в том, что "Сити" очень вырос за последние 10 лет. Нам не страшно приезжать и играть там.

За последние 10 лет уровень игроков "Сити" уровнял шансы на успех. Раньше разница между клубами была значительнее.

В турнирной таблице премьер-лиги "Манчестер Сити" занимает второе место, уступая "Ливерпулю" одно очко, но имея матч в запасе. "Манчестер Юнайтед" идет на 6-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.