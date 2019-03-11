Хосеп Гвардьола: "Если Гюндоган не хочет оставаться, он должен уйти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Илкая Гюндогана.

– Если он не хочет оставаться, он должен уйти. Но мы бы хотели продлить с ним контракт, – цитирует Гвардьолу Sky Sports. – Я уже говорил об этом, если Гюндоган захочет, мы можем поговорить.

Мы подписали контракт с Кевином де Брюйне в течение нескольких дней, но Илкай не хочет обсуждать это прямо сейчас. Нам остается только ждать.

Ранее сообщалось, что 28-летний немец не планирует определяться со своим будущим до истечения действующего контракта, который рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 37 матчей во всех турнирах. На его счету 5 голов и 7 результативных передач.