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Сегодня, 07:37

Хенрик Ларссон считает, что у форварда «МЮ» Хейлунна перспективное будущее

Виктория Кравченко
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Экс-футболист Хенрик Ларссон рассказал, что думает о перспективах форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хейлунна.

«Пока рано судить, но Хейлунн выглядит интересно, в нем ощущается физическая мощь. Ему нужно время, чтобы освоиться, он все еще новичок, продолжает привыкать к товарищам по команде. Надеюсь, он станет отличным нападающим в «Манчестер Юнайтед», — цитирует The United Stand Ларссона.

В 9 матчах АПЛ 20-летний футболист пока не отличился результативнми действиями. В 4 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне он забил 5 голов.

ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
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Брентфорд – Арсенал
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Тоттенхэм – Астон Вилла
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Эвертон – МЮ
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