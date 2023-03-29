Хаверц: «Некоторые в команде называют меня ослом»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал о своей любви к животным.

«Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом. Это не из-за моей игры. С самого первого дня я почувствовал особые отношения с ослами. Это очень спокойное животное: возможно, я олицетворял себя с ними, потому что я тоже спокоен. Они прохлаждаются весь день, почти ничего не делают, просто наслаждаются своей жизнью. Я всегда их любил. Когда мы проигрывали, я отправлялся в заповедник. Смотришь на животных, видишь в них что-то человеческое. Это было своего рода выздоровление, место, где я чувствовал умиротворение», — приводит слова Хаверца The Guardian.

В текущем сезоне он сыграл за синих 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.