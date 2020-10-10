Хаверц объяснил, в чем разница между АПЛ и бундеслигой

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Германии.

— Мне пока что трудно, потому что АПЛ — совершенно другая лига, — приводит пресс-служба «Челси» слова Хаверца. — Футбол здесь гораздо интенсивнее, я это понял с первых игр. Интенсивность в борьбе в воздухе и скорости гораздо выше, чем в Германии. Бундеслига не хуже, но разницу я понял. Как мне кажется, в Англии нет плохих или средних футболистов — все на высоком уровне.

В целом, адаптация проходит хорошо, но мне еще есть в чем расти. Хочу показать это в ближайшие несколько месяцев.