Хаверц объяснил, в чем разница между АПЛ и бундеслигой
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Германии.
— Мне пока что трудно, потому что АПЛ — совершенно другая лига, — приводит пресс-служба «Челси» слова Хаверца. — Футбол здесь гораздо интенсивнее, я это понял с первых игр. Интенсивность в борьбе в воздухе и скорости гораздо выше, чем в Германии. Бундеслига не хуже, но разницу я понял. Как мне кажется, в Англии нет плохих или средних футболистов — все на высоком уровне.
В целом, адаптация проходит хорошо, но мне еще есть в чем расти. Хочу показать это в ближайшие несколько месяцев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.