Хавбек «Челси» Гилмор может перейти в «Наполи»

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Билли Гилмору, информирует Calciomercato.it.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает как вариант аренды 19-летнего игрока с правом выкупа, так и покупку. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Гилмор — воспитанник «Рейнджерс». В 2017 году шотландец перешел в академию «Челси», а спустя год подписал профессиональный контракт с клубом. Его контракт с «синими» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость — 7,50 миллиона евро.