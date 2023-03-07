Хавбек «Челси» Фернандес рассказал, как проходит его адаптация к АПЛ

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал об адаптации к чемпионату Англии. Зимой этого года футболист перешел из «Бенфики» в лондонский клуб за 121 миллион евро.

«Я мечтал играть в АПЛ и собираюсь использовать каждую возможность, которая мне представится. Мне очень нравится город, я быстро к нему адаптировался. Скоро переезжаю в новый дом», — цитирует Фернандеса Absolute Chelsea.

22-летний аргентинец отметился одной результативной передачей с момента перехода в «Челси».