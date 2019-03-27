Харри Кейн: "Я хочу поиграть в НФЛ лет через 10-12"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что увлекается американским футболом. Англичанин побывал на Супербоуле-2019, в котором "Нью-Ингленд" в шестой раз завоевал трофей. По словам форварда, он хотел бы попробовать свои силы в НФЛ после завершения карьеры игрока.

- Поиграть в НФЛ? Это реально. Хочу попробовать лет через 10-12, - приводит ESPN слова Кейна. - Если после выступления в Англии и на чемпионате мира ты еще поиграешь в НФЛ, будут тебя считать одним из величайших спортсменов в истории?