Гвардьола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал продление контракта с клубом.

— Уверен, что все болельщики «Манчестер Сити» разделят со мной радость от подписания этого соглашения, — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардьолы. — С момента, как я возглавил клуб, я чувствовал, что мне все рады как в команде, так и в городе. Мы многого добились вместе, выиграли много трофеев и гордимся этими успехами. С такой поддержкой, как здесь, у меня есть все, чтобы справляться с задачами.

Ранее стало известно, что 49-летний специалист подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до конца июня 2023 года.