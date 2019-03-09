Гвардьола опроверг слухи о переходе в "Ювентус"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ювентус". Ранее итальянские СМИ сообщили, что 48-летний специалист является приоритетным кандидатом в списке "бьянконери".

Как сообщил в своем Твиттере британский журналист Саймон Пич, Гвардьола заявил, что единственным вариантом, при котором он покинет "Манчестер Сити" в ближайшие два года, станет его увольнение.

Pep Guardiola has dismissed speculation linking him to Juventus - he says the only way he will leave #MCFC in the next two years is if he is sacked – Simon Peach (@SimonPeach) 9 марта 2019 г.

Гвардьола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" выигрывали чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды), а также Суперкубок этой страны.

"Манчестер Сити" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 74 очка после 30 туров.

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