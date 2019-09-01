Гвардьола: «Агуэро будет и во время смерти забивать голы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола пошутил относительно способностей Серхио Агуэро забивать в любом возрасте.

— Агуэро забивал голы в 16 лет в Аргентине, забивает сейчас и умирать будет, забивая голы, — приводит слова Гвардьолы The Sun. — Серхио — особый талант, который сильно помогает нам своими голами. С годами он не изменился, голевое чутье и жажда гола у него такие же, как в юные годы.

После 4-х туров чемпионата Англии на счету Агуэро значатся 6 голов, а его клуб располагается на 2-м месте в таблице.