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Сегодня, 12:57

Мойес: «Для меня Райс — один из лучших полузащитников Европы. Летом он стоил 100 миллионов фунтов — и это со скидкой»

Мойес заявил, что оценивает полузащитника «Вест Хэма» Райса в 100 миллионов фунтов
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил игру полузащитника Деклана Райса, которым интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Летом я уже говорил, что оцениваю Деклана в 100 миллионов фунтов, и это по скидке. Это был шанс получить Райса дешево. Деклан на одном уровне с лучшими игроками из тех, с кем я работал, плюс возраст позволяет ему прогрессировать. Райс — особенный, таких игроков немного», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

В сезоне-2021/22 Райс провел 28 матчей за «Вест Хэм», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 67,5 миллиона фунтов.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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