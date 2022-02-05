Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил игру полузащитника Деклана Райса, которым интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Летом я уже говорил, что оцениваю Деклана в 100 миллионов фунтов, и это по скидке. Это был шанс получить Райса дешево. Деклан на одном уровне с лучшими игроками из тех, с кем я работал, плюс возраст позволяет ему прогрессировать. Райс — особенный, таких игроков немного», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

В сезоне-2021/22 Райс провел 28 матчей за «Вест Хэм», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 67,5 миллиона фунтов.