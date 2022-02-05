Главный тренер «Челси Томас Тухель сдал положительный тест на коронавирус. Он был отправлен на самоизоляцию, сообщает пресс-служба клуба.

Tuchel tests positive for Covid-19. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

Лондонский клуб отправился на матч Кубка Англии против «Плимута» без своего главного тренера. Встреча состоится 5 февраля 2022 года.

«Плимут» выступает в лиге один чемпионата Англии, где занимает лишь 7-ю позицию в турнирной таблице.