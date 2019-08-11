Гиггз призвал пинать Погба на тренировках "Манчестер Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что следует делать с полузащитником Полем Погба. Ранее он заявлял о желании уйти в "Реал".

– Пинайте Погба на тренировках, – цитирует Evening Standard валлийца. – Но этот метод воспитания постепенно уходит в прошлое. Не говорю, что нужно пинать каждого, но именно так Роналду стал лучше. Пол Скоулз дал бы ему пинка, если бы он вдруг стал слишком много возиться с мячом. Что-то щелкает внутри, и ты понимаешь, что нельзя так много идти в дриблинг.

Я видел интервью Компани в конце прошлого сезона. Его спросили о неделе перед последней игрой "Манчестер Сити" с "Брайтоном", он сказал: "Иногда я должен дать кому-то пинка". Я подумал, что им будет не хватать этого в новом сезоне.