Гаскойн обвинен в сексуальном домогательстве: он насильно поцеловал женщину

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian. В настоящее время проходит заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в поезде 20 августа 2018 года.

По заявлению прокурора, Гаскойн в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к одинокой девушке, пытался с ней познакомиться, а затем насильно поцеловал в губы.

Сам Гаскойн на полицейском допросе на следующий день заявил: «Я поцеловал ее, чтобы успокоить, потому что мне стало ее жаль». Футболист утверждал, что ее до этого якобы оскорбили по поводу ее лишнего веса.

Гаскойн в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и ряда других. Карьеру он завершил в 2004 году. Еще в бытность футболистом он испытывал проблемы с алкоголем.