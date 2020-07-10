Гари Невилл: «Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд могут дорасти до уровня Салаха, Мане и Фирмину»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил нападение «красных дьяволов» с нападением «Ливерпуля».

— Салах, Фирмину и Мане — опытные, проверенные игроки, — цитирует Sky Sports Невилла. — Это лучшая тройка нападения в АПЛ. Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд еще не достигли уровня нападающих «Ливерпуля», но они талантливы и вполне могут добиться того же. Раньше были вопросы насчет того, насколько хорош Рэшфорд или Марсьяль, Гринвуд тогда еще не заявил о себе. Тем не менее, сейчас эти парни доказывают, насколько они хороши и могут становиться лучше. Если верить в этих молодых игроков и давать им играть на удобных позициях, то можно многого достичь.