Невилл: «Эвертон» борется за выживание. «Сити», вероятно, победит»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

«Игры с «Реалом» — это важнейшее противостояние. Это матчи всей жизни, «Сити» будет полностью поглощен этими играми, а в перерывах между ними они играют с «Эвертоном» в гостях, где в прошлом у них иногда возникали трудности. «Эвертон» борется за выживание, и на стадионе такой команды может случиться что угодно. «Сити», вероятно, победит. Это более чем вероятно», — заявил Невилл в эфире Sky Sport.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на одно очко, имея матч в запасе. «Эвертон» располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка за 35 туров.

Матч пройдет завтра, 14 мая, начало — 16.00 мск.