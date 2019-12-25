Габриэл Жезус: «Хочу играть в каждом матче, но реальность другая»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что хочет играть в каждом матче. В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл в 24 встречах, из которых 18 начинал в стартовом составе.

— Я хочу играть в каждом матче, но реальность другая, — цитирует Sun Жезуса. — Пытаюсь воспользоваться игровым временем, когда нахожусь на поле. И я думаю, что мое время пришло. Просто хочу играть в футбол и совершенствоваться.