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Габриэл Жезус: «Хочу играть в каждом матче, но реальность другая»

02:11
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что хочет играть в каждом матче. В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл в 24 встречах, из которых 18 начинал в стартовом составе.

— Я хочу играть в каждом матче, но реальность другая, — цитирует Sun Жезуса. — Пытаюсь воспользоваться игровым временем, когда нахожусь на поле. И я думаю, что мое время пришло. Просто хочу играть в футбол и совершенствоваться.

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