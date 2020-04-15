Football London составил рейтинг хет-триков игроков «Арсенала». Аршавина нет в топ-5

Портал Football London составил рейтинг хет-триков игроков «Арсенала» за время существования АПЛ. Таких случаев набралось 39. Последний датируется 2018-м годом, когда Аарон Рэмси забил три гола в ворота «Эвертона».

Рейтинг возглавил Тьерри Анри, оформивший хет-трик в 2006 году в матче против «Уигана». Для лондонцев это была последняя встреча на стадионе «Хайбери». В топ-3 также вошли Деннис Бергкамп и Нванкво Кану. Покер Андрея Аршавина «Ливерпулю» — на шестой позиции.