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Филлип Коку: «Кио должен был соображать, что творит»

19:44
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Главный тренер «Дерби» Филлип Коку отреагировал на новость об аварии с участием капитана клуба Ричарда Кио. Защитник получил тяжелую травму в результате аварии, во время которой он находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Эта ситуация возымела на Кио огромный эффект, — приводит BBC слова Коку. — Ему очень стыдно за случившееся, он уже понял, что натворил. Он — один из ветеранов «Дерби», и он должен был соображать, что творит. К сожалению, Кио получил очень тяжелую травму, и скорее всего, он пропустит весь сезон. Для нас это грандиозная потеря. Со стороны клуба однозначно будут применены суровые санкции, мы чтим дисциплину, ее никто не смеет нарушать.

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