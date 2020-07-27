Фертонген объявил об уходе из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген сообщил в социальных сетях, что этот сезон стал для него последним в лондонском клубе.

— Итак, мое время в клубе подходит к концу, — написал бельгиец. — Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, которых я нашел здесь, персоналу, который обеспечивает работу клуба, по выступлениям на великолепном новом стадионе и, безусловно, по вам, болельщики.

Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы. Вы были выше всяких похвал. У нас осталось много невероятных воспоминаний, но сейчас это прощание.

Фертонген выступал за «Тоттенхэм» с 12 июля 2012 года. В общей сложности бельгиец провел 315 матчей в футболке лондонского клуба. Защитник отметился 14 голами и 7 ассистами в составе «шпор».