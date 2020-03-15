Фабрегас проиграл спор Кабальеро и купил ему Range Rover. За 950 фунтов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился забавной историей, которая произошла с ним в «Челси» в 2018 году. Испанец проиграл спор вратарю команды Вилли Кабальеро и должен был купить ему автомобиль Range Rover.

Однако в споре не упоминалось качество автомобиля, и Фабрегас подарил голкиперу разбитый и нерабочий внедорожник за 950 фунтов стерлингов (около 84 тысяч рублей). Стоимость новых Range Rover начинается приблизительно с 31 тысячи фунтов.

«После того, как историю из 2018 года рассказали прессе и многие меня спросили, правда ли это, пора все рассказать, — написал Фабрегас в Instagram. — Много раз в течение многих лет я оставался после тренировки, чтобы исполнять пенальти. Я всегда делал небольшие ставки с вратарями, чтобы добавить остроты спору. По какой-то причине я не промахивался ни разу.

И однажду я был слишком уверен в себе, и ситуация вышла из-под контроля. Настала очередь Вилли Кабальеро, и я сказал ему, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover.

К сожалению для меня, он отразил этот удар. Я перешел от чувства самого уверенного в себе к чувству самого большого глупца в мире. Ребята смеялись и кричали, что я должен оплатить долг. Я пошел на свалку и нашел там разбитый Range Rover, который никак нельзя было использовать, и купил его за 950 фунтов. На следующий день его привезли на тренировочную базу. Остальное вы можете увидеть в видео. Урок этой истории: не делайте ставок. Ни на какую сумму".