Фабрегас о Конте: «Я играл в финалах турниров, а этот мужик говорит мне, куда пасовать!»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас рассказал о совместной работе в «Челси» с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Впервые увидел человека, который точно знал, чего он хочет, — приводит слова Фабрегаса CBS Sports. — Я словно ходил в школу. Честное слово, Конте объяснял каждый этап, от ввода мяча вратарем до голевого удара, объяснял каждый шаг, буквально каждый».

По словам полузащитника, принципы тренера отличались от его и поначалу ему было тяжело.

«Много бега, высокая интенсивность, длительные тренировки, по два занятия в день, да еще и работа в зале. Я всегда исходил из собственных навыков, я отправлял мяч туда, где, как мне казалось, он должен создавать наибольшую опасность. Я работал с тренерами вроде Гвардиолы, который ставил позиционную игру, но позволял в рамках общей концепции действовать свободно. При Конте же никакой свободы не было вообще. Он сам говорил мне, куда пасовать. Я играл в финалах турниров, а этот мужик говорит мне, куда пасовать! Все это было похоже на идеальный механизм. Ни капли свободы, зато все четко понимали, что нужно делать. И мне это очень помогло», — сказал он.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии.