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АПЛ подписала новый контракт с американским телевещателем NBC на два миллиарда фунтов до 2028 года

10:31
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АПЛ заключила новый контракт с американским телевещателем NBC Universal о трансляции матчей чемпионата, сообщает BBC Sport.

Соглашение заключено с сезона-2022/23 по сезон-2027/28. Сумма контракта составила два миллиарда фунтов.

Предыдущий контракт премьер-лиги с NBC был заключен в 2015 году на сумму 740 миллионов фунтов.

Напомним, что в мае лига продлила контракт с английскими телевещателями на 5,1 миллиардов фунтов до 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/59341354

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Карен Саркисян все материалы автора

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