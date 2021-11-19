АПЛ подписала новый контракт с американским телевещателем NBC на два миллиарда фунтов до 2028 года
10:31
АПЛ заключила новый контракт с американским телевещателем NBC Universal о трансляции матчей чемпионата, сообщает BBC Sport.
Соглашение заключено с сезона-2022/23 по сезон-2027/28. Сумма контракта составила два миллиарда фунтов.
Предыдущий контракт премьер-лиги с NBC был заключен в 2015 году на сумму 740 миллионов фунтов.
Напомним, что в мае лига продлила контракт с английскими телевещателями на 5,1 миллиардов фунтов до 2025 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю