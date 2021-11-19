АПЛ подписала новый контракт с американским телевещателем NBC на два миллиарда фунтов до 2028 года

АПЛ заключила новый контракт с американским телевещателем NBC Universal о трансляции матчей чемпионата, сообщает BBC Sport.

Соглашение заключено с сезона-2022/23 по сезон-2027/28. Сумма контракта составила два миллиарда фунтов.

Предыдущий контракт премьер-лиги с NBC был заключен в 2015 году на сумму 740 миллионов фунтов.

Напомним, что в мае лига продлила контракт с английскими телевещателями на 5,1 миллиардов фунтов до 2025 года.