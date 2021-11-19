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Эменало станет новым спортивным директором «Ньюкасла»

02:51
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«Ньюкасл» согласовал контракт с бывшим спортивным директором «Монако» и «Челси» Майклом Эменало, сообщает в Twitter спортивный журналист Пит О'Рурк.

Эменало работал в «Челси» с 2011 по 2017 год, а затем занимал должность спортивного директора «Монако» до 2019-го.

Напомним, 7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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