Эменало станет новым спортивным директором «Ньюкасла»

«Ньюкасл» согласовал контракт с бывшим спортивным директором «Монако» и «Челси» Майклом Эменало, сообщает в Twitter спортивный журналист Пит О'Рурк.

Newcastle are set to name former Chelsea technical director Michael Emenalo as their new Director of Football. #NUFC #CFC — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) November 18, 2021

Эменало работал в «Челси» с 2011 по 2017 год, а затем занимал должность спортивного директора «Монако» до 2019-го.

Напомним, 7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.