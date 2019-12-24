Полузащитник «Арсенала» Месут Езил опубликовал в своем Instagram фотографии. 31-летний немецкий футболист рассказал о том, что помогает детям по всему миру.

«219 операций уже сделаны, но впереди еще больше! Как мы с женой сообщали перед нашей свадьбой в июне 2019 года, что все подаренные деньги пойдут на расходы для еще 1000 хирургических операций для нуждающихся детей по всему миру. Это только начало! Давайте с нетерпением ждать начала 2020 года и вместе поможем сотням других нуждающихся детей».

В текущем сезоне Езил провел 11 матчей за «Арсенал» и отдал одну голевую передачу.