«Эвертон» и «Лестер» не выявили победителя
01:11
«Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
20-й тур
«Эвертон» — «Лестер» — 1:1 (1:0)
Голы: Хамес Родригес, 30 (1:0). Тилеманс, 67 (1:1).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Холгейт (Ивоби, 80), Годфри, Хамес Родригес (Сигурдссон, 85), Андре Гомеш, Дэйвис, Калверт-Льюин (Коулман, 89), Ришарлисон.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Чаглар Сеюнджю, 77), Кастань, Фофана, Джастин, Олбрайтон (Дженгиз Юндер, 68), Тилеманс, Ндиди (Менди, 42), Барнс, Мэддисон, Перес.
Предупреждения: Джастин, 45. Хамес Родригес, 63.
Судья: Дин.
27 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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