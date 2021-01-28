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«Эвертон» и «Лестер» не выявили победителя

01:11
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«Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

«Эвертон» — «Лестер» — 1:1 (1:0)

Голы: Хамес Родригес, 30 (1:0). Тилеманс, 67 (1:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Холгейт (Ивоби, 80), Годфри, Хамес Родригес (Сигурдссон, 85), Андре Гомеш, Дэйвис, Калверт-Льюин (Коулман, 89), Ришарлисон.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Чаглар Сеюнджю, 77), Кастань, Фофана, Джастин, Олбрайтон (Дженгиз Юндер, 68), Тилеманс, Ндиди (Менди, 42), Барнс, Мэддисон, Перес.

Предупреждения: Джастин, 45. Хамес Родригес, 63.

Судья: Дин.

27 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

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