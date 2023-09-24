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Сегодня, 08:36

Эванс — о первом матче в старте «МЮ» с 2015 года: «Это было незабываемо, мне понравилась каждая минута»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался об игре против «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил единственный гол с передачи Эванса в конце первого тайма.

«Мне понравилась каждая минута. Перед игрой возникло особенное ощущение — не мог дождаться, просто азарт. Это был мой 200-й матч за «Манчестер Юнайтед», я никогда не думал, что когда-нибудь достигну такого показателя. Это незабываемо», — приводит слова Эванса инсайдер Фабрицио Романо.

35-летний защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Этим летом он в статусе свободного агента вернулся в клуб, который покинул в 2015 году.

Джонатан Эванс
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
9
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
11
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
18
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
19
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
20
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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